Kreşler ve Anaokulları ne zaman açılacak 2020?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle erken kapatılan okulların yeni eğitim öğretim yılında 21 Eylül'de açılacağı bildirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos itibariyle uzaktan eğitimin başlayacağını, 21 Eylül'de ise okulların açılacağını söyledi. Yeni eğitim dönemi yaklaştıkça gözler kreş ve anaokullarının açılış tarihine çevrildi.

KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin başlatılacağı tarihe Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde karar verdi.

Bakan Selçuk konuya ilişkin, ''21 Eylül’den itibaren eğitimin başlaması konusunda Bilim Kurulu’muzun tavsiyesi oldu. Hangi yaşların başlaması konusunda Bilim Kurulu’muzun tavsiyesi olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onların çalışmalarına destek olmak için planlamalar yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Açıklamalar neticesinde kreş ve anaokulları güncel bir açıklama gelmediği taktirde 21 Eylül tarihinde açılacak.

OKULLARDA ALINAN KORONAVİRÜS ÖNLEMLER,

Bakan Selçuk, okullardaki hijyen standartlarını yükseltme hedefiyle çalışmaya devam ettiğini ifade etti ve şöyle konuştu;

Okulları açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, destek personeli, servis sürelerine varana kadar herkesin sağlık durumu HES kodlarıyla takip altında olacak. Kılavuz çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için rehber kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntılarını devam ettireceğiz.

Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda çalışmalarımızı çeşitli kurumlarla devam ettiriyoruz. Bu standartların uygulaması denetlenmesi nasıl olacak? Şu anda 2 bin denetmenimiz okullarda. Standartları gözden geçiriyorlar. Kılavuzların takip işlemini de öğretmen ve yöneticilerimiz tarafından devam ettirilecek. Okulun ilk haftasında da özel bir uyum programı uygulayacağız. Öğretmenlerle ilgili çalışmamız olacak ama çocuklarımızla ilgili bir hafta boyunca uyum çalışmaları devam edecek.