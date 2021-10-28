Kreten ne demek, TDK'ya göre Kreten kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kreten ne demek? Kreten TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kreten kelimesi. Peki kreten ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kreten nedir, kreten kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KRETEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kreten kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kreten kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kreten kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kretenizme tutulmuş kimse

