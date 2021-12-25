Kripto para borsası Binance'a büyük şok! MASAK ilk cezayı kesti!

Türkiye'de ve dünyada kripto paralara olan ilgi günden güne artarken kullanıcıların yatırım yaptığı borsalara ise denetim yapılıyor. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Binance denetlendi.

8 MİLYON LİRA CEZA

Yapılan denetimde borsaya yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin 8 milyon lira para cezası uygulanmasına karar verdi. Öte yandan 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, MASAK'ın yükümlülükleri arasında eklenmişti.

MASAK REHBER YAYIMLAMIŞTI

Bu doğrultuda MASAK'tan yayımlanan rehbere göre kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.