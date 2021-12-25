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Kripto para borsası Binance'a büyük şok! MASAK ilk cezayı kesti!

MASAK, Türkiye'de çok sayıda kullanıcısı olan kripto para borsası Binance'a denetimlerde ihlal tespit ettiği gerekçesiyle 8 milyon lira idari para cezası kesilmesine karar verdi.

Kripto para borsası Binance'a büyük şok! MASAK ilk cezayı kesti!

Türkiye'de ve dünyada kripto paralara olan ilgi günden güne artarken kullanıcıların yatırım yaptığı borsalara ise denetim yapılıyor. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Binance denetlendi.

Kripto para borsası Binance'a büyük şok! MASAK ilk cezayı kesti!

8 MİLYON LİRA CEZA

Yapılan denetimde borsaya yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin 8 milyon lira para cezası uygulanmasına karar verdi. Öte yandan 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, MASAK'ın yükümlülükleri arasında eklenmişti. 

Kripto para borsası Binance'a büyük şok! MASAK ilk cezayı kesti!

MASAK REHBER YAYIMLAMIŞTI

Bu doğrultuda MASAK'tan yayımlanan rehbere göre kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.

Kripto para borsası Binance'a büyük şok! MASAK ilk cezayı kesti!

Tayfun Altuntaş
Editör
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