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  3. Kripto para borsasına girdi, 3 milyon 300 bin TL dolandırıldı

Kripto para borsasına girdi, 3 milyon 300 bin TL dolandırıldı

Hindistan asıllı Türk vatandaşı Andullatif Tayyip, parasını değerlendirmek için kripto para borsasına girdi. Borsada kısa sürede güzel kazanç elde eden Tayyip, tüm parasını çekmek istediğinde dolandırıldığını anladı.

Son zamanların en çok kazandıran piyasası kripto paralar, Hindistan asıllı Türk vatandaşı Andullatif Tayyib'in dünyasını başına yıktı. Tayyip, büyük hayallerle girdiği piyasadan 3 milyon 300 bin lira kayıp ile ayrıldı.

"SANAL CÜZDANIM BOŞALTILDI"

CNN Türk muhabirine konuşan genç borsacı, aracı firma ile kripto para aldığını ve parası değerlenince çekmek istediğini fakat yapamadığını söyleyerek, "İnternet araştırması sonucunda bu şirketi buldum. 220 bin lira ana para yatırdım, buna karşılık kripto para aldım. Param 3 milyon 300 bin lira kadar değerlendiğinde ise hepsini çekmek istedim. Ancak havale emrini verdiğimde sanal cüzdanım boşaltıldı. Bu olaydan sonra psikolojim bozuldu." dedi.

 

ŞİKAYETÇİ OLDU

Soluğu adliyede alan Andullatif Tayyip, aracı şirketten şikayetçi oldu. Bu acı örnekten yola çıkan uzman isimler vatandaşları dolandırıcılara dikkat etmesi konusunda uyardı.

Kripto para borsasına girdi 3 milyon 300 bin TL dolandırıldı

 

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