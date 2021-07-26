Kripto para piyasası tüm dünyada hala en çok tercih edilen yatırımlardan birisi olarak görülüyor. En yüksek değere sahip olan ve kurulan ilk kripto para olarak bilinen Bitcoin dışında binlerce altcoin de bulunuyor. Bu kripto paralarda bir anda yükseliş yaşanabilirken sert düşüşler de görmek mümkün. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca düşüş yaşanan kripto para borsasında yükseliş yaşanmaya başladı. Yatırımcılar bu yükselişin nedenini merak ediyor. Peki Kripto para piyasası neden yükseliyor? Yükseliş devam edecek mi? İşte cevaplar...

KRİPTO PARA PİYASASI NEDEN YÜKSELİYOR? YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Kripto paraların neredeyse tamamı Bitcoin ile ortak hareket ediyor diyebiliriz. Şu anda 35 bin Dolar seviyelerinde bulunan ve en çok değere sahip kripto para konumunda bulunan Bitcoin'in her hareketi altcoinlere yansıyor. Bitcooin'deki yaşanan düşüş ile altcoinler de düşmeye başalrken, Bitcoin'in yükselmesi sonucu altcoinlerde de yükselme yaşanabiliyor. Şu an yaşanan yükselişin nedeni olarak da Bitcoin gösteriliyor.

KRİPTO PARALARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Kripto para piyasalarındaki özellikle Bitcoin'in yükselişinin nedeni şu an için tam olarak anlaşılabilmiş değil. Aslına bakacak olursak dün akşam saatlerinde ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre e-ticaret devi Amazon'un 2021 yılı sona ermeden Bitcoin, Ethereum, Cardano ve Bitcoin Cash ile ödeme kabul etmeye başladığı söylendi. Üstelik Amazon, resmi internet sitesinde kripto para ve Blockchain teknolojisi ile ilgili eleman arayışına girdiğini gösteren bazı iş ilanları yayınladı. Ancak piyasalardaki sert yükseliş, iddialardan saatler sonra geldi.

SERT BİR DÜŞÜŞ YAŞADI

Bİitcoin, Geçtiğimiz haftalarda ciddi bir düşüş yaşayarak 30 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bu gerilemeyi fırsat bilen yatırımcılar Bitcoin almaya başladı. Toplanan verilere göreson üç haftada Bitcoin alımları 3 milyar doların üzerine çıktı. Bitcoin 26 Temmuz günü uzun bir aradan sonra 35 bin doların üzerine çıkarak, son iki ayın en yüksek seviyesine ulaşmayı başardı. Ethereum da yine aynı şekilde yükselişe geçerek 2 bin 500 dolar seviyesine yaklaştı.

BOĞA SEZONUNUN HABERCİSİ Mİ?

Kripto para uzmanları Bitcoin'in er ya da geç yeniden eski seviyelerine ulaşacağı görüşünde bulunuyor. Bir süredir sert düşüşlerle birlikte ayı sezonuna girildiğini ifade eden uzmanlar şu an için yükseliş sezonu olarak adlandırılan Boğa sezonuna geçilip geçilmeyeceği konusunda net bir şey söyleyemiyor. Ancak Bitcoin yeniden eski seviyelerine doğru hareket ettiğinde boğa sezonunun geldiğinin bir habercisi olabilir. Bu yükselişinde bunun bir ön parçası olduğunu düşünen kişiler de bulunuyor.

BİTCOİN NE KADAR?

Güne $34.462,6200 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %11,95 artışla $38.440,52 seviyesinde bulunuyor. Bu rakamlara göre 1 Bitcoin $38.440,52 ve ₺320.832,00'ye karşılık gelmektedir.