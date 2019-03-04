Kripto para yatırımcıları hafta boyunca Monero ve Ethereum gelişmelerini izleyecek

Kripto para birimleri piyasalarında geçen hafta görülen olumlu gelişmelere rağmen piyasada yukarı yönlü hareket istikrarının sağlanmaması ve dalgalanmaların devam etmesinin ardından, bu haftaki Monero çatallanması ve Ethereum konferansının piyasada olumlu harekete yol açması bekleniyor.

Kripto para birimleri piyasalarında özellikle 18-25 Şubat tarihleri arasında görülen dalgalanma, kripto para ve blockchain ekosisteminde yatırımcılar üzerinde farklı etkileri olabilecek gelişmelerin ardından dengelendi ve söz konusu tarih aralığında Bitcoin yüzde 0.1 değer kaybederken, piyasa hacmi yüzde 0.5 yükseldi.

Ethereum ağındaki yeni Constantinople ve St Petersburg güncellemeleri başarılı bir şekilde blockchain üzerinde uygulandı ve söz konusu güncellemelerin, büyük bir güvenlik açığına neden olduğu düşünülen Ethereum Improvement Protocol-1283EIP'yi de etkisiz bıraktığı belirtildi.

Ethereum'un yanında ayrıca söz konusu tarihlerde piyasanın önde gelen kripto para birimi borsası Coinbase'in, daha önce çeşitli yönetimlerle kişisel kullanıcı bilgileri paylaştığı iddiası yöneltilen blockchain analiz şirketi Neutrino'yu satın almasıyla, sosyal medyada "coinbase'i sil" kampanyası başlatıldı. Söz konusu olayın, Coinbase'in güvenilir bir kripto para birimi alım satım platformu olarak güvenilirliğini kaybedebileceği yorumu yapıldı.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.79 düşüşle 3,751 dolara, piyasa hacmi de 125 milyar 650 milyon dolara geriledi.

Söz konusu başarılı güncellemelerin yayınlanmasının ardından Ethereum, 5-9 Mart tarihleri arasında, HTC ve Opera gibi önde gelen teknoloji şirketlerinin desteklediği Ethereum Community Conference'ı düzenleyecek. Constantinople'un yayınlanmasının ardından konferansta, Ethereum 2.0 ile ilgili önemli gelişmelerin duyurulması bekleniyor.

Etheruem'un yanında 9 Mart'ta gerçekleşmesi beklenen Monero çatallanması da yatırımcıların odağında olacak. Çatallanmanın blockchainin çalışma ispatı (proof-of-work) üzerinde hafif değişikliğe ve bazı hataların giderilmesine sebep olması bekleniyor.

DHA