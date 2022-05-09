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  3. Kripto para yatırımcılarına kötü haber! Bitcoin çok sert çakıldı! Tamı tamına yarı yarıya değer kaybı!

Kripto para yatırımcılarına kötü haber! Bitcoin çok sert çakıldı! Tamı tamına yarı yarıya değer kaybı!

Yeni haftaya düşüşle başlayan Bitcoin, 33 bin 400 doların altını görerek son üç buçuk ayın dibine geriledi. Böylelikle kasım ayından bu yana %50 değer kaybetmiş oldu.

Kripto para yatırımcılarına kötü haber! Bitcoin çok sert çakıldı! Tamı tamına yarı yarıya değer kaybı!

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçen haftaki toplantısında gelecek aylar için beklenen 75 baz puanlık artırım ihtimalini zayıflatan açıklamaları da para politikalarının enflasyonla mücadelede yetersiz kalacağı tartışmalarını başlattı. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bankanın enflasyonu frenleme mücadelesinde, faiz oranlarını 75 baz puan yükseltmek de dahil hiçbir şeyi masadan kaldırmayacağını söyledi.

Kripto para yatırımcılarına kötü haber! Bitcoin çok sert çakıldı! Tamı tamına yarı yarıya değer kaybı!

EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Bitcoin, Fed Başkanı Jerome Powell, rahatlatıcı açıklamalarıyla 40 bin dolar sınırına kadar yükselmiş ancak yönünü tekrar aşağıya çevirmişti.

Piyasalardaki endişelerin artması, Bitcoin’in 33 bin 400 doların altını görmesine neden oldu. Böylece 23 Ocak’tan bu yana en düşük seviye görüldü.

Kripto para yatırımcılarına kötü haber! Bitcoin çok sert çakıldı! Tamı tamına yarı yarıya değer kaybı!

DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Uzmanlar, Bitcoin/dolar paritesinin 37 bin dolar desteğinin de altına sarkmasını olumsuz bir tablo olarak görüyor. 

Bu senaryoda 35 bin 500 dolar seviyesi ve 33-34 bin dolar bandı kritik destek bölgeleri kabul ediliyor. Paritenin bu bölgeye gerilemesi durumunda tepki hareketi gelmezse 30 bin dolarlı seviyelerin altı da görülebilir. Değerlendirmelere göre rahatlamadan bahsedebilmek için 37 bin dolar seviyesinin üstünde haftalık kapanış görülmesi şart.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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