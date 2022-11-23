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Kripto para yatırımcısı nefes aldı: Kritik sınıra inen Bitcoin yeniden yükseldi! İşte son durum...
Küresel piyasalarda yaşanan pozitif seyir, Bitcoin'i tetikledi. 15 bin Dolar seviyelerine kadar inen Bitcoin, yeni günde yükselişe geçti. İşte kripto paralardaki son durum...
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