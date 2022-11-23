Kripto para yatırımcısı nefes aldı: Kritik sınıra inen Bitcoin yeniden yükseldi! İşte son durum...

ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasındaki şahin duruşunu yumuşatabileceğine yönelik beklentiler, küresel piyasaları pozitif etkiledi. Fed'in Aralık ayında yapılacak olan toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

EKONOMİK GELİŞMELER YÜKSELİŞİ TETİKLEDİ

Özellikle ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilere göre Richmond Fed imalat endeksi eksi 9 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Bu durum piyasalarda olumlu bir etki yaparken Bitcoin'in yükselmesini de tetikledi. Genesis'in iflas edeceğine yönelik iddiaları yalanmasıyla kripto para piyasalarında rahatlama yaşandı.