Kripto parada görülmemiş vurgun! Afrikalı kardeşlerin vurgunu tarihe geçti

Türkiye'de THODEX isimli bir kripto para borsasının başındaki Faruk Fatih Özer'in gerçekleştirdiği dolandırıcılık olayı sonrasında kayıtlara geçen vurgun olayının benzeri Güney Afrika'da yaşandı.

AFRİKALI KARDEŞLERİN TARİHE GEÇEN VURGUNU

Dünya tarihine geçen dolandırıcılık olayının başında Ameer Cajee ve Raees Cajee isimli iki kardeş bulunuyor. Dolandırıcı kardeşler Africrypt isimli bir kripto para borsasını yönetiyordu.

İki kardeş, 69 bin Bitcoin'le kaçıp kayıplara karıştı. Yaşanan olay şok etkisi yaratırken, dünyanın en büyük kripto para hırsızlığı olarak lanse ediliyor.

2019 YILINDA ÇALIŞMALARA BAŞLADILAR

Ameer Cajee ve Raees Cajee isimli kardeşler kripto para borsasına 2019 yılında "Africrypt" isimli bir uygulama ile girdiler. İlk olarak uygulamayı ülke geneline yaymaya çalışan kardeşler bu çalışmalarında başarılı oldu.

Uygulamanın geniş kitlelere yayılması sonrasında küçük bir büro açarak faaliyetlerine devam ettiler. Sabırla uygun anı bekleyen iki kardeş zamanla yatırımcıların güvenini kazandı. Afrikalı kardeşler daha sonra 69 bin Bitcoin'i alarak kayıplara karıştı.

YATIRIMCILARLA İLETİŞİME GEÇTİLER

Yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre kardeşler yatırımcılara ulaşarak siber saldırıya uğradıklarını iddia etti. Mağdur kişilerle görüşerek ortada dolandırıcılık olmadığı konusunda ikna girişiminde bulunan kardeşlerin, polise gidilmemesi yönünde uyarıda bulunduğu öğrenildi. Yetkililer, konuyla ilgili incelemelerin devam ettiğini açıkladı.