Kripto paralar için yeni düzenlemeler yolda: Hükümet çalışmalarını hızlandırdı! İşte yasada yer alacak kararlar... Tüm dünyada yaygınlaşan kripto paralarla ilgili yeni yasa çalışmaları başlatıldı. AK Parti kanadında yapılan toplantıda, yasanın ayrıntıları netleştirilirken yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesi, kara para aklanmasının önüne geçilmesi, aracı şirketlerin kontrol ve denetiminin sağlanması amaçlanıyor.

1 10 Günümüzün sanal para birimi haline gelen kripto paralarda, yasa çalışmaları hızlandırılırken AK Parti yetkililerince gerçekleştirilen toplantıda, çeşitli düzenlemelerle yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesi, kara para aklanmasının önüne geçilmesi hedeflenirken, aracı şirketlerin kontrol ve denetiminin sağlanacağı öğrenildi.