Her geçen gün yatırımcısı sayısı artan ve milyarca dolar yatırım yapılan kripto para piyasasında yaşanan sert düşüş yatırımcısını endişelendirdi. Bu düşüşün arkasında yatan nedeni merak eden vatandaşlar konuyla ilgili olarak Kripto paralar neden düşüyor? Kripto paralar yükselecek mi, ne zaman yükselecek? Sorularını araştırmaya başladı. Sizler için bu soruları haberimizde cevaplandırdık...

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto paraların düşmesine birçok olay neden olabiliyor ancak son yaşanan düşüşün ana nedeni olarak FED tutanakları gösteriliyor. Geçtiğimiz gün FED'in son toplantısında yetkililer tarafından yapılan konuşmaların tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda yer alan ifadeler ise kripto para piyasasını doğrudan etkiledi.

Tutanaklarda Omicron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini açıkladı. Varyantın ekonomi üzerindeki etkisinde olumlu bir öngörüde bulunulsa da arz sıkıntılarının beklenenden daha hızlı büyüyebileceği ifade edildi. Ayrıca FED'in faiz artırımı kararı yatırımcıları farklı yatırım araçlarına yönlendireceği için kripto paralara olan ilgi de diğer piyasalara kaydı. Tüm bu etkenler kripto para piyasasında düşüşe neden oldu.

KRİPTO PARALAR YÜKSELECEK Mİ, NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Kripto paralardaki bu düşüş ister istemez vatandaşı tedirgin etse de piyasalarda hiçbir zaman sürekli düşüş ya da sürekli yükseliş yaşanmadığı biliniyor. Bu sebeple uzmanlar yatırımcılara panik yapmaması ve karar verirken acele etmemesi yönünde telkinlerde bulunuyor. Kripto paralarda belli bir düşüşün ardından yeniden yükseliş sürecine geçilmesi beklenirken, bunun ne kadarlık bir düşüşün ardından ya da hangi tarihte olacağı ise bilinmiyor.

FED kararları ve dünyada meydana gelen diğer olayların piyasaları derinden etkilediği ve kripto para piyasalarının da buna dahil olduğunu belirten uzmanlar, yatırımcıların gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini ve meydana gelen olaylarla birlikte yatırım sürecini gözden geçirmeleri gerektiğini ifade ediyor.