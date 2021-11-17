Dünya genelinde son yıllarda ilginin iyice arttığı kripto paralardaki yükseliş yerini düşüşe bıraktı. İki gündür kıpkırmızı olan piyasa sonrasında vatandaşlar bu düşüşün ne kadar daha süreceğini ve nedenini merak ederek araştırmalarda bulunmaya başladı. Peki Kripto paralar neden düşüyor? Kripto paralarda son durum ne? Bu sorulara ilişkin cevapları sizler için haberimizde derledik...

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto para piyasasının önde gelen coinlerinden olan Bitcoin ve Ethereum'um düşüşün ana nedenlerinden biri olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın sermaye kazançlarına ilişkin yaptığı vergi dilimi artışı gösteriliyor.

Öte yandan bir süredir yükselişte olan bu coinlerle birlikte alt coinlerde de yükseliş sürmüş ve aşırı alım bölgesindeki fiyatlanmalar sonrasında bir düzeltme gelmesinin mümkün olabileceği düşünülmüştü. Bu düzeltmeyle birlikte Bitcoin, Ethereum gibi coinlerde düşüş yaşanırken onları takip eden alt coinlerde de düşüşler görülüyor ve piyasa kırmızı bir hal alıyor.

KRİPTO PARALARDAKİ SON DURUM NE?

Son dönemde düşüş yaşayan Bitcoin 63 bin Dolar desteğinde tutunamadı ve 58 bin 662 dolara kadar geriledi. Analistler, Bitcoin'in bu desteğin altında düşmesiyle birlikte fiyatının 57-60 bin dolar aralığına kadar çekilebileceğini ve yatırımcılarının dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

Bitcoin'in ardından piyasanın önde gelen coini Ethereum'daki düşüş ise daha sert oldu. 4865 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesine çıkan Ethereum, 4180 dolar seviyesine kadar geriledi.

ABD'deki yeni tasarıyla tüm brokerlar müşterilerini bildirmeye zorunlu tutulacak. Standart borsa işlemlerinde olduğu gibi kripto paralarda da 10 bin doların üzerindeki para girişleri forma kaydedilecek.

