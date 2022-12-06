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Kripto paralar tepetaklak oldu! Bitcoin kritik sınıra tutunmak için çabalıyor! İşte coinlerdeki son durum...
Kripto paraların öncüsü Bitcoin, yaşadığı düşüş sonrası kritik tabir edilen 17 bin Dolar sınırında tutunmaya çalışıyor. İşte kripto paralardaki son durum...
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