Kripto paralar tepetaklak oldu! Bitcoin kritik sınıra tutunmak için çabalıyor! İşte coinlerdeki son durum...

Kripto paraların öncüsü Bitcoin, yaşadığı düşüş sonrası kritik tabir edilen 17 bin Dolar sınırında tutunmaya çalışıyor. İşte kripto paralardaki son durum...

Melahat Ersoy
Editör
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Kripto paralar tepetaklak oldu! Bitcoin kritik sınıra tutunmak için çabalıyor! İşte coinlerdeki son durum... 1

Kripto para yatırımcıları son günlerde Bitcoin'in yaşadığı düşüşle büyük şok yaşamıştı. Daha sonra FED Başkanı Jerome Powell'ın faiz politikasına yönelik iyimser açıklamaları Bir süre 16 bin Dolar seviyelerinde seyrede Bitcoin'in 17 bin Dolar sınırını aşmasıyla yatırımcılar nefes almıştı.

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