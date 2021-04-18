Kripto para piyasası, 16 Nisan Pazar gününe sert düşüş kaydederek başladı. Bitcoin ve Ethereum yeni günde yüzde 10 civarında düşüş kaydederken, Litecoin ve Ripple yüzde 15'ten fazla geriledi. Dogecoin'de ise düşüş dünden bu yana yüzde 25'i geçti

Bitcoin, haftanın son gününde, yüzde 10’a yakın düşüşle 55.900 dolar seviyesine gerilerken, Ethereum yüzde 11’den fazla düşüşle 2.216 dolar seviyesine indi. Altcoinlerde ise XRP (Ripple) yüzde 17 düşüş kaydederek 1,32 dolara gerilerken, Litecoin yüzde 17,53 düşüşle 262 dolar civarında işlem görüyor.

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ? BTC NEDEN DÜŞÜYOR?

Coindesk’in haberine göre, ani düşüşün nedeni tam olarak belirli değil fakat ABD Hazine Bakanlığı’nın bazı finansal kuruluşlara “kripto para kullanarak para akladıkları” gerekçesiyle ceza uygulayacağına dair söylentiler düşüşte etkili oldu.

Bitcoin’in gün içerisinde 65-66 bin dolar seviyelerini görerek rekor tazelemesiyle birlikte, kripto para piyasalarının genelinde sert bir yükseliş görülmüştü. Coinbase’in 100 milyar dolar değerleme ile halka arz edilmesi Bitcoin’in rekor tazelemesinde ve kripto para piyasalarının yükselmesinde etkili oldu.

24 SAATTE 9 MİLYAR DOLAR

XRP son iki haftada değerini neredeyse üçe katlarken, Litecoin de uzun zamandır işlem gördüğü dar fiyat aralığını kırarak Nisan ayında yüzde 60 civarında yükseliş kaydetmişti.

Dogecoin de son bir haftada değerini 5’e katladıktan sonra dünden bu yana yüzde 26 civarında değer kaybederek 0,26 dolara geriledi.

Messari Crypto Araştırma Uzmanı Ryan Watkins ise son 24 saatte 9 milyar dolar değere yakın pozisyonun likidite edildiğini belirtiyor.