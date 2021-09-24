Kripto paralar neden düştü, Kripto para neden değer kaybediyor? soruları Çin Merkez Bankası'nın kararından sonra arama motorlarında sıkça aratılmaya başlandı. İşte detaylar...

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞTÜ, KRİPTO PARA NEDEN DEĞER KAYBEDİYOR?

Çin Merkez Bankası'nın kripto paralar ile ilgili tüm işlemlerini yasaklamasının ardından kripto paralardaki düşüş, tüm dünyada büyük korku yarattı. Kripto paralarla ilgili yasa dışı finansal aktivitelerin cezalandırılacağını duyuran Çin Merkez Bankası'nın bitcoin de dahil hiçbir kripto paranın resmî para birimi olmadığı ve dolaşımda olmaması gerektiğini yaptığı açıklamada belirtti.

Yaşanan olayın ardından Bitcoin'in yüzde 4.5 oranında düşüşle 42 bin dolara kadar gerilediği görülürken Ether yüzde 6'dan fazla değer kaybederek 3 bin doların altına düştü. Daha önceden kripto para madenciliğini yasaklayan devletin bu hareketi kripto para kullanıcılarını şoke etti. Bankanın bu hareketinin ardından kurumların internetten kripto para ile ödeme şekillerine de ceza gelirken bu düzeyde ödeme yapanlar için kripto kaynaklı riskleri izleme faaliyetlerinin de güçlendireceklerini açıkladı.

KRİPTO PARA NEDİR?

Kripto para, takas işlemlerinde kullanılabilen, tamamen dijital, şifrelenmiş, sanal para birimidir.

KRİPTO PARA YASAL MIDIR?

Kripto paraların yasallığı ülkeden ülkeye değişmektedir. Bazılarında yasallık durumu hala belirsiz ya da değişkenken, bazı ülkeler kullanımına ve ticaretine açık açık izin vermektedir. Bazı ülkeler ise kripto para kullanımını yasakladı veya kullanıma sınır getirdi.

KRİPTO PARADAN KAZANCINIZ VERGİLENDİRİLEBİLİR Mİ?

Hesabınıza düzenli para girişi tespit edilirse, kazancınız üzerinden vergi talep edilebilir. Eğer ki Maliye tarafından bu kazancınız sorgulanırsa bu geliri kripto para takas işleminden veya madencilikten elde ettiğinizi belirtebilir, gerekli durumlarda bu işlemlerinizi hesap dökümlerinizi kullanarak doğrulayabilirsiniz.