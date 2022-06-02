Kripto paraya bir vurgun daha! Yatırımcıları şokta! Kurucusu kayıp!

Kripto para yatırımcılarına üzen haber geldi. Kripto para borsasında yapılan vurgunların ardı arkası kesilmiyor. TRT Haber'den Şeyma Vural'ın edindiği bilgilere göre, borsaya Thodex'ten sonra bir vurgun daha yapıldı. Yabancı sermayeli HUMEX isimli Kripto Para borsasında hesap çekim işlemleri bir anda kapatıldı. Şirket kurucuları ve yöneticileri adeta kayboldu.

"PARA ÇEKME İŞLEMİNİ YAPAMADIK"

Kripto para mağduru “Normalde akşamları karları çekebiliyorduk. Baktım akşam kar yatmış fakat çekme işlemini yapamıyorum. Parça parça olmakla birlikte 12 bin Dolar kadar yatırmıştık maalesef" diye konuştu.

"100 BİN TÜRK LİRASI KADAR SERMAYELERİ VAR"

Avukat Mehmet Tufak Koçak, "Humingbırd teknoloji yatırım şirketi ülkemizde 2021 yılında faaliyete geçmiş bir şirkettir. Yaklaşık yirmi milyon dolarlık bir yatırımla Türkiye'ye geldiklerini söyleseler de ticaret sicilinden anlıyoruz ki yüz bin Türk lirası kadar bir sermayeleri var" ifadelerini kullandı.

"İŞ ARKADAŞLARIMLA BİRLİKTE BİR GERGİNLİK SEZDİK"

Platformun kurucusu Franko Çonk Enrikuez‘in ve CEO’su Tank Kaiçe’nin 20 milyon dolarla yurtdışına kaçtıkları iddia ediliyor. Çinli yöneticinin kendi ülkesinde dolandırıcılık suçundan hüküm giydiği ve bu nedenle Malezya vatandaşlığına geçtiği de iddialar arasında yer aldı.

Mağdur çalışan, "Öğlen molasından sonra şirkete döndük arkadaşlarımla birlikte bir gerginlik sezdik. Fakat hiç beklemediğimiz için hala daha olumlu düşünmeye devam ettik. Yaklaşık bir saat kadar bir süreç geçti. Ve ondan sonra artık gitmiş olabilecekleri durumunu düşünmeye başladık" dedi.

"SİSTEM PARA ÇEKİMİNE KAPALI"

Avukat Koçak, "İki bin, iki bin beş yüz kadar mağdur söz konu. Şirket çalışanlarıyla beraber iki bin altı yüz rakamına ulaşmış oluyoruz. Halihazırda eğer yatırımı devam eden varsa şu an para çekmeleri imkansız. Para çekimine kapalı sistem" diye konuştu.

"KAR ELDE EDEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Mağdur yatırımcı, "Bir tanıdık vasıtasıyla duydum açıkçası. Duyduğumda da çok kar elde edebileceğimi düşündüm. Bunun üstüne de kredi çektim. Ev kredisine de girmiştik. Maalesef ki şu an ne bu krediyi ödeyebilecek durumdayım ne de çektiğim ev kredisini ödeyebilecek durumdayım" açıklamalarını yaptı.

"HİÇBİRİMİZ MAAŞIMIZI ALAMADI"

Mağdur çalışan, "Bizler hiçbirimiz maaşımızı almadık. Hiçbir hakkımızı alamadık. Zaten maaş gününde gittiler. Hiçbir hakkımız yok şu an. Yani biz de aslında herkes kadar mağduruz" şeklinde konuştu.

Dolandırma iddiasıyla hem yatırımcıların hem de çalışanların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kripto para yatırımcılarına üzen haber! Yatırımcılar paralarını çekemiyor!

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