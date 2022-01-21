Kripto paraya yatırım yapanlar ağlıyor! Bitcoin ve alt coinlerde son durum ne?

Dünya üzerinde milyonlarca kişinin yatırım aracı olarak gördüğü ve her geçen gün hacmi artan kripto paralar son dönemde oldukça olumsuz bir hava sergiliyor. Dünya genelinde yaşanan gelişmeler dolayısıyla bir türlü beklenen sıçramayı yapamayan hatta eski günlerini de aratan Bitcoin de yatırımcısı tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu düşüşlerin sebebi ve kripto paralardaki son durum ise şu şekilde:

FED TUTANAKLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Geçtiğimiz haftalarda FED'in son toplantısında yetkililer tarafından yapılan konuşmaların tutanaklar yayımlanmıştı. Tutanaklarda yer alan ifadeler ise kripto para piyasasını olumsuz yönde etkiledi. Tutanaklarda yeni koronavirüs varyantının toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini açıklaması ve FED'in faiz artırımı kararı yatırımcıları farklı yatırım araçlarına yönlendirdi.

GEÇEN YILI ARATTI

ABD borsalarında yaşanan düşüş de kripto para piyasasını derinden etkiledi. Yaklaşık yüzde 1'lik değer kayıpları diğer piyasalara da sert etki yaptı. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerden de etkilendiği ifade edilen coinler önceki yılları arattı. Geçtiğimiz yılın başlarında boğa piyasasına giren kripto paralarda bu yıl tam tersi bir görüntü sergilendi.

BİTCOİN VE ALT COİNLERDE SON DURUM NE?

2021 yılının ikinci yarısında önemli bir yükseliş trendine girmeyi başaran 10 Kasım tarihinde 69 bin dolar düzeylerine çıkarak tarihi zirvesini gören Bitcoin, sonrasında ise bu kararlılığını sürdüremedi. İlk olarak 60 bin dolar bandında kalma savaşı veren Bitcoin burada tutunamadı ve geriledi. Devamında ise 55 bin doların da altına düşerek Aralık ayının başı itibarıyla teknik olarak ayı piyasasına girdi. Bitcoin'in bu düşüşünden alt coinler de etkilendi ve piyasa ciddi bir düşüş içerisine girdi.

PİYASA DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Dünya genelinde yaşanan gelişmelerin önemli oranda etkilediği bu piyasada şimdilik bir olumlu hava görülmezken ilk etapta düşüşün durması gerekiyor. Sürekli olarak yükseliş ya da düşüş yaşanmasının olağandışı olması sebebiyle yönün pozitife dönmesi bekleniyor. Düşüşlerin durmasıyla birlikte yatırımcı üzerinde güven sağlaması ve yeniden yükselişe geçilmesi tahmin ediliyor. Ancak bunun kısa süre içerisinde gerçekleşmeyebileceği konusunda uyarı veren uzmanlar, yatırımcıların yaşanan gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini ifade ediyor.