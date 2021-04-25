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Kripto piyasasında bir şok daha! Thodex ve Vebitcoin'in ardından bu kez de Goldexco.in: GLDX Token alım satımı durduruldu!

Kripto para borsasında faaliyet gösteren Thodex ve Vebitcoin'in ardından bu kez de Goldexco.in'e erişim sağlanamadığı öğrenildi. Şirket, yazılı bir açıklama yaparak sistemsel problemler olduğunu öne sürse de yatırımcılar tedirgin oldu.

Kripto piyasasında bir şok daha! Thodex ve Vebitcoin'in ardından bu kez de Goldexco.in: GLDX Token alım satımı durduruldu!

Kripto para borsasında son gğnlerde yaşanan tedirgin edici olayların arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin 2. kripto para şirketi Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in, 400 bin kullanıcının 2 - 10 milyar dolar parası ile yurt dışına kaçtığı iddialarıyla hareketlenen gündemde, Vebitcoin de slım satımları durdurdu. Bir kötü haber de gece saatlerinde GoldexCo.in’den geldi. Alınan bilgiye göre, kripto para borsasında GoldexCo.in'e de erişim sağlanamadığı öğrenildi.

ERİŞİM KAPANDI, YATIRIMCILAR PARALARINI GERİ ALAMIYOR

Şirket yetkililerinin, internet sayfasından yaptığı açıklamada mükerrer işlemler tespit edildiğini bu nedenle sistemsel problemlerin giderilmesi amacıyla çalışma başlatıldığı belirtilirken yatırımcılar, bu açıklamayı tatmin edici bulmadı.

Kripto piyasasında bir şok daha! Thodex ve Vebitcoin'in ardından bu kez de Goldexco.in: GLDX Token alım satımı durduruldu!

Thodex dolandırıcılığının üzerinden saatler geçmişken, yatırımcılar için endişe verici bir gelişme daha yaşandı. Ön satışını gerçekleştiren GLDX Token için alım satım işlemleri durduruldu. Yatırımcılar paralarını geri alamazken, platforma erişim sağlanamamaya başladı.

Kripto piyasasında bir şok daha! Thodex ve Vebitcoin'in ardından bu kez de Goldexco.in: GLDX Token alım satımı durduruldu!

SİTEDE AÇIKLAMA YAPILDI AMA...

Yatırımcılar sosyal medyada konuya ilişkin tepkilerini yayımlarken kripto para alım satım platformu Goldexco.in konuyla ilgili internet sitesinde yayımladığı açıklamada, mükerrer işlemleri ve sistemsel problemleri neden göstererek giderici çalışmaların başlatıldığını ve herhangi bir kaybın söz konusu olmadığını bildirdi.

Kripto piyasasında bir şok daha! Thodex ve Vebitcoin'in ardından bu kez de Goldexco.in: GLDX Token alım satımı durduruldu!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23.04.2021 Saat 19.20 de açılışını yaptığımız Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel problem yaşanmıştır. Gece boyu yapılan incelemeler sonucu bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir. Hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı tarafında her hangi bir hak kaybına sebep olmamak için 23.04.2021 saat 19.20 den itibaren yapılan tüm işlemler geri çevrilecektir. Bu işlemler sadece Gldx Token için yapılacaktır. Diğer tüm alım satımlar aktiftir.

Kripto piyasasında bir şok daha! Thodex ve Vebitcoin'in ardından bu kez de Goldexco.in: GLDX Token alım satımı durduruldu!

Kullanıcılarımızın tüm varlıkları soğuk cüzdandadır. Her hangi bir kayıp söz konusu değildir.
Dileyen kullanıcılarımızın talep etmeleri doğrultusunda yapmış oldukları yatırım miktarı taraflarına iade edilecektir. Sistemimiz de gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra Gldx Token'in tekrar alım satıma açılacağını tüm kullanıcılarımıza bildiririz. Bizi takip etmeye devam edin.
Goldexco.in Ailesi."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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