Kripto platformu Poly Network siber saldırıya uğradı! 611 Milyon çalındı!

Hackerlar blok zinciri platformu Poly Network’ün sistemlerine sızarak 611 milyon dolara denk değere sahip Ethereum ve diğer kripto paraları çaldı.

Merkeziyetsiz finans platformu olarak faaliyet gösteren Poly Network siber saldırının hedefindeki yeni kurban oldu. Saldırı sonrasında platformun yaptığı açıklamada hackerlara uyarılarda bulunurken çözüm için iletişim kurmak istedikleri ifade edildi.

Yapılan açıklamada 267 milyon dolarlık Etherium ve 252 milyon dolarlık altcoinin başka hesaplara geçildiği bilgisi aktarıldı.

Şu anda merkeziyetsiz olan coinlerin toplam piyasa değeri 103 milyar dolar civarında bulunuyor.

HACKERLARA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR

Hacklenmenin kısa süre ardından açıklama yapan Poly Network, hackerlara çağrı yapılarak, “Sevgili hackerlar, sizinle iletişim kurmak ve çalınan değerleri geri almak istiyoruz. Çaldığınız tutar, küresel çapta güvenlik güçlerinin sizi takip etmesine sebep olacak. Kripto para camiasından on binlerce kişiden para çaldınız. Bizimle konuşmalı ve bir çözüm aramalıyız” şeklinde bir açıklama yaptı.

Bir süredir kripto para birimlerinde ve finans platformlarında yaşanan bu olaylar yatırımcıların alanını başka yönlere kaydırmasına neden oldu.

Merkeziyetsiz finans tarihinin en büyük siber saldırısı olarak görülen bu olaydan 7 sene önce de MT Gox’tan 460 milyon dolar çalınmış ve şirket iflasını açıklamıştı.

BİNANCE DESTEK VERDİ

Düzenlenen saldırıdan sonra büyük kripto para borsalarından Binance’in CEO’su Changpeng Zhao bir açıklama yaparak, “Saldırının farkındayız, yardım etmek için elimizden geleni yapacağız ama hiçbir garantisi yok” ifadelerini kullandı.