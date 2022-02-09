Kriptoloji ne demek, TDK'ya göre Kriptoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kriptoloji ne demek? Kriptoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kriptoloji kelimesi. Peki kriptoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kriptoloji nedir, kriptoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KRİPTOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kriptoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kriptoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kriptoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gizli yazılar, şifreli belgeler bilimi veya incelemesi

