KRİPTOPARA – Bitcoin 11 bin dolar düzeyine yaklaştı

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, 22 Haziran TSİ 19:49'da 10,956 dolar ile yılın en yüksek düzeyini gördükten sonra son 24 saatte yüzde 0.99 düşüşle 10,737 dolara döndü.

Facebook'un kripto para birimi Libra'yı tanıtmasının ardından kripto para birimleri piyasalarında görülen artış eğiliminin etkisiyle Bitcoin, 22 Haziran'da 10,956 dolar ile en son Mart 2018'de gördüğü düzeylere yükseldi. Google Trends verilerine göre, Bitcoin'deki söz konusu artışta yatırım amaçlı satın alımlar yerine kurumsal yatırımcıların kripto para birimlerine yönelmesi etkili oldu. ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın piyasaya sürdüğü JPM Coin'in ardından kripto para birimleri piyasalarına yönelik kurumsal yatırım adaptasyonu artmıştı. Bunun yanında Google Trends'in Google'daki Bitcoin aramalarına yönelik 0 ve 100 arasında değerlendirilen endeks verilerine göre, Bitcoin'in 17 Aralık 2017'de tarihi rekoru olan 19 bin 783 doları görmesinin ardından Bitcoin'e yönelik ilgi azalmaya başladı.

Söz konusu kripto para birimindeki adaptasyona paralel olarak ülkelerin kripto para birimlerine yönelik yaptırım ve gözetim çalışmaları da devam etti. Japan News'da yer alan habere göre, Fransa Merkez Bankası Guvernörü Francois Villeroy de Galhau, Fransa'nın merkez bankalarının Facebook'un Libra'so gibi kripto para birimlerine yönelik kara para aklama ve tüketici koruma kurallarının belirlenmesi için bir G7 görev gücü oluşturulacağını duyurdu. Galhau, söz konusu görev gücüne Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üysi Benoit Coeure'nin öncülük edeceğini belirtti.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.99 düşüşle 10 bin 737 dolardan işlem gördü ve 190 milyar 865 milyon dolarlık piyasa hacmiyle de piyasanın yüzde 58.6'sını oluşturdu.

Toplam 2,279 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 0.91, yüzde 6.26, yüzde 0.10, yüzde 0.40 ve yüzde 5.58 ile sırasıyla Ethereum, Bitcoin Cash, EOS, Bitcoin SV yüzde 0.40 ve yüzde 5.58 yükseldi. En büyük 100'den de son 24 saatte 65'i yükseldi ve yüzde 17.21 ile en çok 89'uncu sıradaki Nebulas değer kazandı.

Bitcoin'deki artışa paralel olarak piyasa hacmi, TSİ 19:03'te en son Mart 2018'de görülen düzeyine, 325 milyar 893 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 73 milyar 252 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.99

3.Ripple yüzde 2.66

3.Litecoin yüzde 0.71

7.Binance Coin yüzde 2.13

9.Tether yüzde 0.72 düşerken

2.Ethereum yüzde 0.91

5.Bitcoin Cash yüzde 6.26

6.EOS yüzde 0.10

8.Bitcoin SV yüzde 0.40

10.Cardano yüzde 5.58 yükseldi. (Grafik)

DHA