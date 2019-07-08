KRİPTOPARA – Bitcoin 12 bin doları gördü

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, TSİ 11:30'da 12 bin 40 dolar düzeyini gördükten sonra son 24 saatte yüzde 5.25 artışla 11 bin 898 dolara döndü.

Facebook'un Libra hamlesi ve kurumsal şirketlerin kripto para birimleri uygulamalarındaki artışla kripto para birimleri piyasalarına yönelik olumlu öngörüler devam ediyor. 4chan isimli bir forumda daha önce Bitcoin'in Aralık 2018'de 3,200 dolar ve Nisan ayında da 5,300 dolar düzeyini göreceğini öngören anonim bir analist, Bitcoin'in Şubat 2020'de 29 bin dolar, Kasım 2020'de de 87 bin dolara yükseleceğini öne sürdü.

Söz konusu öngörüye paralel olarak piyasanın belirleyicisi Bitcoin, Bitfinex borsasında TSİ 11:30'da 12 bin 40 dolar düzeyini gördü. Kısa bir süre 12 bin doların üzerinde hareket eden Bitcoin, Coin Market Cap verilerine göre de son 24 saatte yüzde 5.25 artışla 11 bin 898 dolara döndü ve 211 milyar 867 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 62.9'unu oluşturdu.

Toplam 2,320 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden 78'i yükseldi ve yüzde 51.46 ile en çok 95'inci sıradaki XMax değer kazandı. En büyük 10'daki artışa da yüzde 5.58 ile Ethereum öncülük etti.

En büyük 100'deki artış eğilimin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 13 milyar dolara denk gelen yüzde 4.0 artışla 336 milyar 574 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 69 milyar 377 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 5.25

Ethereum yüzde 5.58

Ripple yüzde 0.56

Litecoin yüzde 1.36

Bitcoin Cash yüzde 2.12

EOS yüzde 2.02

Binance Coin yüzde 2.42

Tether yüzde 0.59

Bitcoin SV yüzde 1.20

TRON yüzde 4.08 yükseldi. (Grafik)

DHA