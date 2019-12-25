KRİPTOPARA – Bitcoin 7,250 doların altına geriledi

Kripto para birimlerine yönelik kısıtlamaların devam etmesiyle piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte 250 dolara yakın değer kaybederek, 7,245 doların altına geriledi.

Sosyal medya şirketi Youtube'un, kripto para birimleri teknolojilerine yönelik içerikleri platformundan kaldırmasının ardından piyasada Salı günü izlenen düşüş eğilimi devam ediyor. Youtube'un kripto para birimleri içerikli videoları "tehlikeli ve zararlı" oldukları gerekçesiyle platformdan kaldırması ayrıca piyasanın önde gelen isimlerinin de dikkatini çekti. QuantumEconomics.io kurucusu ve kripto para birimleri analisti Mati Greenspan, Youtube'e boykot çağrısı yaptı. Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Greenspan, "Google'ın bu beklenmedik kripto müdahalesine karşılık, Youtube'u boykot ediyorum" dedi.

Söz konusu Youtube yasağının piyasalarda etkili olmaya devam etmesiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.32 düşüşle 7 bin 244 dolara geriledi ve 131 milyar 287 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.9'unu oluşturdu.

Toplam 4,965 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte yüzde 8.71, yüzde 1.79, yüzde 1.04, yüzde 0.62, yüzde 0.60, yüzde 0.52 ve yüzde 0.29 ile sırasıyla yalnızca LUNA, Waves, HedgeTrade, Nash Exchange, UNUS SED LEO, Ethereum Classic ve Decentraland yükselirken, değer kaybeden 93 kripto para biriminden de yüzde 19.32 ile en çok 73'üncü sıradaki Bytecoin düştü. En büyük 10'daki düşüş eğilimine ise yüzde 5.20 ile Tezos öncülük etti.

Söz konusu görünümüne paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 4.2 düşüşle 190 milyar 553 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 71 milyar 25 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.32

Ethereum yüzde 3.30

Ripple yüzde 2.32

Tether yüzde 0.16

Bitcoin Cash yüzde 2.09

Litecoin yüzde 2.04

EOS yüzde 1.76

Binance Coin yüzde 2.87

Bitcoin SV yüzde 1.49

Tezos yüzde 5.20 düştü.

Kaynak: DHA