KRİPTOPARA - Bitcoin 9,200 doların üzerinde tutundu

Kripto para piyasalarındaki satış dalgasıyla 9,300 doların altına çekilen Bitcoin, 9,200 doların üzerinde hareket ediyor.

Kripto para piyasalarındaki genel satış dalgasına bağlı olarak, son 24 saatte en büyük 100 birimin 67'si gerilerken, ilk 10 birimden 8'i gerileyenler arasındaydı.

Bu gelişmelerle, Perşembe gününün ilk saatlerinde de 9,450 doları gören Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.32 düşüşle 9,247 dolara döndü.

Toplam 5,712 kripto para biriminin işlem gördüğü 23,126 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 10 milyar dolar düşüşle 66 milyar dolardan 56 milyar dolara geriledi. Böylece toplam piyasa hacmi de 24 saatte dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 62.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.32 düşüşle 9,247.30 dolar,

2.Ethereum yüzde 0.13 artışla 241.35 dolar,

3.Tether yüzde 0.27 düşüşle 0.99 dolar,

4.XRP yüzde 1.09 düşüşle 0.19 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.75 düşüşle 235.97 dolar,

6.Cardano yüzde 6.16 artışla 0.13 dolar,

7.Bitcoin SV yüzde 0.73 düşüşle 184.59 dolar,

8.Litecoin yüzde 1.06 düşüşle 44.54 dolar,

9.Binance Coin yüzde 1.07 düşüşle 18.02 dolar,

10.Chainlink yüzde 28.77 artışla 7.93 dolardan işlem görüyordu.

Chainlink yüzde 28.77'lik sıçramayla 7.93 dolara yükselirken, piyasa hacminde de 2 milyar 776 milyon dolara ulaşıp, Crypto.com Coin'i geride bırakarak, ilk 10 birim arasına girdi.

İstikrarlı tırmanışını sürdüren Cardano da 3.42 milyar dolar piyasa hacmine ulaşarak 6. sıraya, Bitcoin Cash ile Bitcoin SV arasına yükseldi.

Kaynak: DHA