KRİPTOPARA – Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.25 değer kaybetti

Kripto para birimleri adaptasyonu ve kullanımının yaygınlaşmasına rağmen, Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.25 düştü.

Kripto para birimlerinin dünya genelinde kullanımının artmasına yönelik çeşitli girişimler gündemde yer alırken, Birleşik Krallık merkezli kripto para ödeme platformu Wirex, ticari hesaplar için kripto para ve yasal para destekli platformunun beta sürümünü piyasaya sürdüğünü duyurdu. Söz konusu platformla Wirex'in küresel ödeme sistemlerinde önemli bir adım attığı belirtilirken, kripto para destekli ticari hesap kullanımının şirketlerarası ödemeler sırasında kripto para birimi yasal paraya çevirme işlemini ortadan kaldırması, kripto para destekli işletmelerin piyasadaki yerlerinin artması ve geleneksel banka hesaplarına da bazı faydalar sağlaması bekleniyor.

Gelişmelerin ardından Cuma sabahı kripto para birimlerinde hafif karışık bir seyir görüldü ve piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.25 düşüşle 3,855 dolara geriledi. Bitcoin ayrıca, 67 milyar 714 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52'sini oluşturdu.

Toplam 2,093 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.93, yüzde 0.82 ve yüzde 10.58 ile sırasıyla yalnızca Ripple, Litecoin ve Binance Coin yükselirken, en büyük 100'den ise son 24 saatte 57'si geriledi ve yüzde 6.12 ile en çok düşüş 66'ncı sıradaki Enjin Coin'de görüldü.

Söz konusu dalgalanmalara rağmen piyasa hacmi Perşembe günkü seyrini korudu ve 130 milyar 504 milyon dolar oldu, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 26 milyar 72 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.25

2.Ethereum yüzde 0.14

4.EOS yüzde 1.01

6.Bitcoin Cash yüzde 0.83

7.Tether yüzde 0.41

8.Stellar yüzde 0.86

9.TRON yüzde 1.37 düşerken

3.Ripple yüzde 0.93

5.Litecoin yüzde 0.82

10.Binance Coin yüzde 10.58 arttı.

DHA