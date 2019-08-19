KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden 10 bin 500 doların üzerinde

Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli gelişmelerin ardından görülen toparlanmanın etkisiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, 10 bin 728 dolarla yeniden 10 bin 500 doların üzerine yükseldi.

ABD merkezli ödeme sistemleri Mastercard'ın kendi kripto para birimleri ekibi kurma haberinin yanında, kripto para borsası Binance'in "fiyatı küresel para birimlerine bağlı yerel stabelcoinler ve dijital varlıklar" oluşturmayı hedefleyen yeni bir açık blockchain projesi üzerinde çalıştığı açıklandı. Binance'den yapılan açıklamaya göre, "Venus" adı verilen proje, Facebook'un kripto para projesi Libra'nın "bağımsız bölgesel hali" olarak tanımlanırken, borsanın söz konusu projeyle "finansal egemenlik" oluşturmayı ve küresel finans sistemini şekillendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Gelişmelere paralel olarak piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.85 artışla 10 bin 728 dolara yükseldi ve 191 milyar 881 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.7'sini oluşturdu.

Toplam 2,454 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 82'si yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 8.47 ile 64'üncü sıradaki Bytom öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 4.93 ile en çok Bitcoin SV değer kazandı.

Piyasadaki boğa eğilimine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.9 artışla 279 milyar 226 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 48 milyar 649 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.85

Ethereum yüzde 3.81

Ripple yüzde 1.38

Bitcoin Cash yüzde 1.85

Litecoin yüzde 1.87

Binance Coin yüzde 3.78

Tether yüzde 0.02

EOS yüzde 0.86

Bitcoin SV yüzde 4.93

Monero yüzde 3.72 yükseldi. (Grafik)

DHA