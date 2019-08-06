KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden 12 bin doların altına indi

Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar küresel gelişmelerin etkileriyle devam ederken, Bitcoin 11 bin 748 dolarla yeniden 12 bin doların altına geriledi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Çin'i "döviz manipülasyonuyla" suçlaması ve yuanın dolar karşısında en son 2008'de görülen düzeylerine inmesiyle yatırımcılardaki risk iştahı kripto para birimleri piyasalarına da yansımış ve piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, 12 bin 115 dolarla 12 bin doların üzerine yükselmişti. Söz konusu gerilimlerin ardından küresel hisse senedi piyasalarında toparlanma görülürken, kripto para birimleri piyasalarına ise dalgalanma hakim oldu.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.02 düşüşle 11 bin 748 dolardan işlem gördü ve 209 milyar 846 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.2'sini oluşturdu.

Toplam 2,426 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.72 ile yalnızca Monero yükseldi.

En yüksek 100 kripto para birimi arasından da son 24 saatte 83'ü düştü ve piyasada görülen düşüşe yüzde 21.25 ile 87'nci sıradaki Japan Content Token öncülük etti.

Söz konusu dalgalanmalara paralel olarak piyasa hacmi 307 milyar 780 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 68 milyar 871 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.02

2.Ethereum yüzde 1.23

3.Ripple yüzde 3.26

4.Bitcoin Cash yüzde 2.04

5.Litecoin yüzde 4.23

6.Binance Coin yüzde 1.88

7.Tether yüzde 0.84

8.EOS yüzde 2.15

9.Bitcoin SV yüzde 1.35 düşerken,

10.Monero yüzde 0.72 yükseldi. (Grafik)

DHA