KRİPTOPARA – ECB Libra’yı “dikkatli bir şekilde” inceleyecek

Kripto para birimlerindeki dalgalı seyir, Avrupa Merkez Bankası'ndan Facebook'un stablecoin projesi Libra'ya yönelik açıklamalarla devam etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Francois Villeroy de Galhau, Facebook'un kendi faydasına kullanabileceği kripto para birimleri kurallarına yönelik kurallardaki açıklıklar sebebiyle şirketin stabelcoini Libra'nın "dikkatli bir şekilde inceleneceğini" söyledi.

Villeroy Libra'yla ilgili şu yorumu yaptı:

"Stablecoinler, Bitcoin gibi spekülatif varlıklardan oldukça farklılar. Bunun yanında, yasa yapıcıların Libra'yi küresel olarak yakından takip etmesi gerekiyor ve inanın, biz de öyle yapacağız."

Facebook'tan Libra'ya yönelik yapılan son açıklamada, şirketin İsviçre'de lisanslı bir ödeme aracı olarak hizmet verebilmek için başvuruda bulunacağı belirtilmişti. Buna karşılık Villeroy, bankacılık lisansı olmadan bankacılık hizmeti vermenin hiçbir ülkede yasal olmadığını hatırlattı.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.04 artışla 10 bin 227 dolara yükseldi ve 183 milyar 495 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.8'ini oluşturdu.

Toplam 2,837 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 73'ü yükseldi ve yüzde 44.60 ile en çok 98'inci sıradaki Function X değer kazandı. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 0.39 ile yalnızca Tether düştü.

Söz konusu seyre paralel olarak piyasa hacmi yatay seyrederek 266 milyar 763 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 53 milyar 557 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.04

2.Ethereum yüzde 5.58

3.Ripple yüzde 5.39

4.Bitcoin Cash yüzde 3.66

5.Litecoin yüzde 4.37

7.EOS yüzde 2.14

8.Binance Coin yüzde 2.75

9.Bitcoin SV yüzde 1.51

10.Monero yüzde 1.99 artarken

6.Tether yüzde 0.39 düştü.

DHA