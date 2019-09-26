KRİPTOPARA – En büyük 100’den 80’i yükseldi, Bitcoin’deki düşüş sürüyor

Kripto para birimleri piyasalarında Bitcoin'in 9 bin doların altına inmesi sonrası izlenen düşüş eğiliminin hafiflemesiyle piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 80'i yükseldi.

Bitcoin hash rate'inde izlenen düşüş sonrası kripto para birimleri piyasalarında etkili olan genel düşüş eğiliminin ardından piyasadaki gelişmelere paralel olarak en yüksek hacimli 100 kripto para biriminde toparlanmaya rağmen Bitcoin'deki düşüş devam etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, Facebook'un stabelcoin projesi Libra'nın uluslararası ödemeler piyasasındaki birçok soruna çözüm oluşturabileceğini, fakat bunun yanında yeni teknolojilere de liderlik ederek yasa yapıcıları daha yaratıcı düşünmeye itebileceğini söyledi. Coeure, stablecoinlerin küresel olarak finansal şebekede yer almayan 1.7 milyar insanı birbirine bağlayabileceğini, buna ek olarak sınır ötesi ödemelerin daha ucuz, şeffaf ve hızlı yapılabilmesine destek olacağını belirtti ve "Libra bankalar için kesinlikle bir uyarı alarmı oldu" dedi.

Bunun yanında dünyanın en büyük kripto para borsası Coinbase ortak kurucusu ve CEO'su Brian Armstrong, Libra'nın büyük potansiyele sahip bir proje olduğunu belirtti ve Libra'ya yönelik tepkinin "eski kafa ve yanıltıcı" olduğunu savundu. Armstrong, "Libra ufukta görünen ve dünyanı geliştirecek potansiyele sahip birkaç önemli projeden biri. Başarılı olup olmayacağını göreceğiz, fakat projeye yönelik tepkileri eski kafalı ve yanıltıcı buluyorum" dedi.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte 0.12 düşüşle 8,439 dolara geriledi ve 151 milyar 556 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.4'ünü oluşturdu.

Bitcoin'deki düşüşe rağmen toplam 2,899 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 80'i yükseldi ve yüzde 27.77 ile en çok 95'inci sıradaki Loom Network değer kazandı. En büyük 10'dan da Bitcoin dışında genel bir artş eğilimi izlenirken, yüzde 9.41 ile en çok Stellar yükseldi.

Piyasadaki toparlanmaya paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 221 milyar 601 milyon dolarla yeniden 220 milyar doların üzerine çıktı. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 65 milyar 877 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 0.12 düşerken

Ethereum yüzde 1.45

Ripple yüzde 3.23

Tether yüzde 0.10

Bitcoin Cash yüzde 0.52

Litecoin yüzde 2.10

EOS yüzde 1.46

Binance Coin yüzde 1.32

Bitcoin SV yüzde 0.73

Stellar yüzde 9.41 yükseldi.

DHA