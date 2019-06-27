KRİPTOPARA – En büyük 100’den 94’ü düştü

Kripto para birimleri piyasalarında görülen düzeltme hareketinin ardından devam eden düşüşün etkisiyle Bitcoin 12 bin doların altında işlem görmeye devam ederken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 94'ü düştü.

ABD ve İran gerilimlerinin öncülük ettiği küresel anlaşmazlıklar ve Facebook'un kripto para birimine yönelik olumlu yorumların ardından piyasada görülen artış eğilimi, piyasadaki düzeltme hareketiyle kısıtlandı. Fundstrat Global Advisors teknik stratejisti Robert Sluymer, piyasada görülen düzeltme hareketiyle ilgili, "(Bitcoin fiyatında) yüzde 20-yüzde 30'luk çekilmeler, Bitcoin'in mevcut boğa hareketindeki çekilmelerle oldukça istikrarlı görünüyor" dedi.

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7.82 düşüşle 11 bin 802 dolara geriledi ve 209 milyar 884 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 62.6'sını oluşturdu.

Toplam 2,290 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 94'ünde görülen değer kaybına, yüzde 22.65 ile 72'nci sıradaki Energi öncülük etti. En büyük 100'den son 24 saatte yüzde 42.21, yüzde 9.39, yüzde 2.25, yüzde 2.04, yüzde 0.16, yüzde 0.12 ve yüzde 0.11 ile sırasıyla yalnızca XMax, Chainlink, Aurora, Augur, USD Coin, TrueUSD ve Paxos Standard Token yükseldi. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 18.32 ile en çok Bitcoin SV değer kaybetti.

Söz konusu düzeltme hareketinin etkisiyle piyasa hacmi 335 milyar 118 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 134 milyar 723 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 7.82,

Ethereum yüzde 10.99,

Ripple yüzde 12.89,

Bitcoin Cash yüzde 15.64,

Litecoin yüzde 15.36,

EOS yüzde 14.35,

Binance Coin yüzde 9.33,

Bitcoin SV yüzde 18.32,

Tether yüzde 0.90,

Cardano yüzde 11.26 düştü. (Grafik)

DHA