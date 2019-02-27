KRİPTOPARA – En büyük 10’un yarısı yükseldi, piyasa hacmi 130 milyar dolarda

ABD'li ünlü yatırımcı ve Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett'ın Bitcoin'e ilişkin açıklamalarına rağmen piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimindeki artış devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden beşi yükseldi ve piyasa hacmi 130 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Buffett, CNBC'ye yaptığı açıklamada Bitcoin'in "hiçbir gerçek değeri olmadığını" savunarak, söz konusu kripto para biriminin "kuruntudan başka bir şey olmadığı"na ilişkin önceki düşüncelerini tekrar etti ve "Bu durumdan dolayı üzgünüm çünkü insanlar hayatlarında bir şey değişecekmiş gibi umutlanıyorlar. Bitcoin sahiplerini anlayabiliyorum" dedi.

Buffett'ın açıklamaları Bitcoin yatırımcılarında bir endişe oluşturmadı ve Bitcoin'deki toparlanma devam etti. Piyasanın belirleyicisi, son 24 saatte yüzde 0.19 artışla 3,855 dolara yükseldi ve 67 milyar 698 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52'sini oluşturdu.

Toplam 2,092 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden Bitcoin dışında son 24 saatte yüzde 0.16, yüzde 1.98, yüzde 0.56 ve yüzde 2.01 ile sırasıyla EOS, Stellar, TRON ve Binance Coin yükseldi. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de 62'si yükselirken, artış eğilimine son 24 saatte yüzde 30.96 artışla 74'üncü sıradaki Decentraland öncülük etti.

Piyasadaki toparlanmaya paralel olarak piyasa hacmi 130 milyar 110 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 25 milyar 356 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.19

4.EOS yüzde 0.16

8.Stellar yüzde 1.98

9.TRON yüzde 0.56

10.Binance Coin yüzde 2.01 artarken

2.Ethereum yüzde 0.38

3.Ripple yüzde 1.09

5.Litecoin yüzde 0.46

6.Bitcoin Cash yüzde 1.27

7.Tether yüzde 0.23 düştü.

DHA