KRİPTOPARA  - Piyasa hacmi 255 milyar dolara yaklaştı

Kripto para birimleri piyasalarında görülen düşüş eğilimi, Bitcoin fiyatına yönelik yapılan yeni öngörülerle yerini artışa bıraktı ve piyasa hacmi 255 milyar dolar düzeyine yaklaştı.

Forbes analisti Naeem Aslam, ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook'un kripto para birimi GlobalCoin'in piyasaya sürülmesiyle Bitcoin'in Haziran ayında 10 bin dolara yükselebileceğini söyledi.

The Information'da yer alan bir haber, Facebook'un GlobalCoin isimli stablecoinini 18 Haziran'da piyasaya süreceğini duyurmuştu. Kripto para birimleri piyasalarında toplu satışların etkisiyle görülen düşüşe rağmen yatırımcıların bir süredir beklediği GlobalCoin'in piyasaya sürülmesiyle Bitcoin'de yeniden artış eğilimi görüleceğini söyleyen Aslam, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu ay boyunca Bitcoin fiyatı için beklentilerim olumlu ve Facebook etkinliğinin Bitcoin fiyatının yükselmesi için önemli bir etken olacağını düşünüyorum. Facebook, bütün açıkları kapattığından emin olmalı çünkü şirketin en ufak bir hatası bile kripto para ekosistemine büyük zararlar verebilir."

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.34 artışla 7,962 dolara yükseldi ve 141 milyar 354 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.6'sını oluşturdu.

Toplam 2,225 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 1.39 düşüşle yalnızca Bitcoin SV düşerken, en büyük 100'den de son 24 saatte 85'i yükseldi ve artış eğilimine yüzde 57.86 ile 39'uncu sıradaki Aurora öncülük etti.

Artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi 254 milyar 202 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 69 milyar 186 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 2.34

2.Ethereum yüzde 2.20

3.Ripple yüzde 0.21

4.Litecoin yüzde 8.93

5.Bitcoin Cash yüzde 2.07

6.EOS yüzde 2.96

7.Binance Coin yüzde 1.08

9. Tether yüzde 0.17

10.Stellar yüzde 0.67 yükselirken

8.Bitcoin SV yüzde 1.39 düştü.

DHA