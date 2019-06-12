KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 255 milyar dolara yükseldi

Facebook'un kendi kripto para birimini çıkarma hazırlıkları ve ABD merkezli ödeme sağlayıcısı Visa'nın açıklamalarıyla, karışık hareket eden kripto para piyasaları hacmi yeniden 255 milyar dolar düzeyine yükseldi.

ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook'un kendi kripto para birimi GlobalCoin'i Haziran ayında piyasaya süreceği haberinin ardından Bitcoin Pazartesi günü 8 bin dolar düzeyini görmüştü. Söz konusu olumlu görünümün ardından Salı günü piyasanın en yüksek hacimli 73 kripto para biriminin değer kaybetmesiyle piyasa hacmi de 250 milyar dolar düzeyine inmişti.

Çarşamba günü ABD merkezli ödeme sağlayıcısı Visa, kurumsal ödemeler için blockchain temelli B2B Connect platformunu piyasaya sürdüğünü duyurdu. FxStreet'te yer alan habere göre Visa söz konusu platformla finansal kurumlar arasındaki sınır ötesi ödemelerin verimliliğini artırmayı hedefliyor. B2B Connect blockchain temelli olması sebebiyle üçüncü partiye olan gerekliliği ortadan kaldırıyor ve maliyetleri düşürüyor.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.26 artışla 7,971 dolara yükseldi. Bitcoin 8 bin dolar düzeyine yaklaşırken, 141 milyar 529 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.4'ünü oluşturdu.

Toplam 2,231 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminde karışık bir seyir izlendi. En büyük 10 arasından son 24 saatte yüzde 0.18, yüzde 0.20, yüzde 0.65, yüzde 1.07 ve yüzde 0.09 ile sırasıyla Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Bitcoin SV ve Tether düştü.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 51'i yükseldi ve yüzde 28.28 ile en çok 95'inci sıradaki Egretia değer kazandı.

Piyasada Salı günü görülen düşüş eğiliminin hafiflemesiyle piyasa hacmi TSİ 06:12'de 257 milyar dolar düzeyini gördükten sonra son 24 saatte 255 milyar 678 milyon dolara döndü.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 61 milyar 766 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.26

2.Ethereum yüzde 0.94

4.Litecoin yüzde 7.49

7.Binance Coin yüzde 4.80

10.Stellar yüzde 0.73 artarken

3.Ripple yüzde 0.18

5.Bitcoin Cash yüzde 0.20

6.EOS yüzde 0.65

8.Bitcoin SV yüzde 1.07

9.Tether yüzde 0.09 düştü. (Grafik)

DHA