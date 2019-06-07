KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 255 milyar doları aştı

Kaçırma korkusu ile yapılan satın almaların yavaşlamasıyla, azalan kriptopara birimleri piyasaları hacmi yeniden 255 milyar doların üstüne yükseldi.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.87 artışla 7,974 dolara yükseldi ve 141 milyar 520 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.5'ini oluşturdu.

Toplam 2,224 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 birimi arasından son 24 saatte yüzde 3.6 ile yalnızca Bitcoin SV düştü. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 18'i düşerken, bu düşüşe yüzde 15.73 ile 90'ıncı sıradaki Maximine Coin öncülük etti.

Piyasada görülen yukarı yönlü eğilimin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 255 milyar 90 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 71 milyar 839 milyon dolar oldu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 1.87

2.Ethereum yüzde 1.32

3.Ripple yüzde 4.77

4.Bitcoin Cash yüzde 1.42

5.Litecoin yüzde 9.1

6.EOS yüzde 2.17

7.Binance Coin yüzde 0.95

9.Tether yüzde 0.03

10.Stellar yüzde 3.44 yükselirken

8.Bitcoin SV yüzde 3.31 düştü. (Grafik)

DHA