KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 265 milyar doların üzerine çıktı

Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalı seyre rağmen, Facebook'un kripto para birimine ilişkin gelişmelerle Bitcoin'in 8,400 doların üzerine yükselmesiyle piyasa hacmi 265 milyar dolar düzeyine ulaştı.

Cointelegraph, Facebook'un Mayıs ayında "Libra" ticari markasını satın aldığını duyurmasının ardından TechCrunch'a yer alan haberde, Facebook'un kripto para birimine ait tanıtım bülteninin 18 Haziran'da yayınlanacağı, fakat şirketin Libra'nın resmi satışına 2020'de başlamayı planladığı belirtildi. The Wall Street Journal'ın haberine göre, aralarında Visa, Mastercard, PayPal ve Uber'in yer aldığı birçok şirketin, Facebook'un kripto para birimi projesine 10'ar milyon dolar yatırım yaptı.

Facebook gelişmelerinin yanında Bitcoin'in fiyatına ilişkin olumlu açıklamalar yapıldı. ABD merkezli dijital varlık yönetimi şirketi Grayscale Investment CEO'su Barry Silbert, "Baby boomers" kuşağı varlıklarının Y kuşağına geçmesiyle görülen varlık değişiminin etkisiyle Bitcoin'in gelecekte tasarruf aracı olarak altının yerini alabileceğini söyledi. Silbert, Bloomberg'e yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben altın standart sonrasında doğdum, fakat genç nesil, savaşın olduğu ve paranın altın gibi değerli bir varlıkla korunması gereken bir dönemde büyümedi. Genç nesil için para dijital bir hal aldı ve bu varlık sınıfına herkes erişebiliyor. Gelecek 25 yıl içinde "baby boomers" kuşağından yeni nesle aktarılacak ortalama 68 trilyon dolar varlık bulunuyor. Bu varlığın tamamı altında yatırılamaz. Tabi ki söz konusu varlığın tamamı Bitcoin'e de gitmeyecek fakat kesinlikle çeşitlenecek."

Gelişmelerin ardından piyasadaki dalgalanma sürerken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.02 artışla 8,410 dolara yükseldi ve 149 milyar 363 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.2'sini oluşturdu.

Bitcoin'deki artışa rağmen en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 1.20 ve yüzde 0.19 ile Bitcoin dışında sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash ve Tether yükseldi.

Toplam 2,236 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden de son 24 saatte 71'i düştü ve söz konusu düşüşe yüzde 43.17 ile 47'nci sıradaki Aurora öncülük etti.

Piyasadaki genel düşüş eğilimine rağmen Bitcoin'deki artışla piyasa hacmi son 24 saatte 265 milyar 653 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 67 milyar 211 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.02

5.Bitcoin Cash yüzde 1.20

9.Tether yüzde 0.19 artarken

2.Ethereum yüzde 0.77

3.Ripple yüzde 0.39

4.Litecoin yüzde 3.21

6.EOS yüzde 0.68

7.Binance Coin yüzde 7.11

8.Bitcoin SV yüzde 0.52

10.Stellar yüzde 2.72 düştü. (Grafik)

DHA