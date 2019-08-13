KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 295 milyar doların altına indi

Küresel gerilimlerin etkisiyle hisse senedi piyasalarında görülen düşüş eğiliminin yanında ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'nun (SEC) üç Bitcoin borsa yatırımı fonu (ETF) teklifi kararını reddetmesiyle piyasa hacmi 295 milyar doların altına indi.

SEC, VanEck, Bitwise ve United States Bitcoin and Treasury Investment'ın bir süre önce SEC'ye sundukları Bitcoin ETF teklifleri kararını ertelediğini duyurdu. SEC'den söz konusu erteleme kararıyla ilgili herhangi bir detay verilmezken, Chapwood Capital Investment Management ortağı Ed Butowsky, CCN'e konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bitcoin bir menkul kıymet değildir SEC'nin menkul kıymetler tanımı, ticareti yapılan birimin altında yatan değerin temsilcisi olmasını gerektiriyor. Bitcoin'in altında yatan bir değer yok, Bitcoin gerçek değil."

Söz konusu SEC kararı ve küresel piyasalardaki karışıklıkların ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.26 düşüşle 11 bin 348 dolara geriledi ve 202 milyar 834 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.7'sini oluşturdu.

Toplam 2,443 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.40 ile yalnızca Binance Coin yükselirken, en büyük 100'den de 70'i düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 13.79 ile 97'inci sıradaki Maximine Chain öncülük etti.

Piyasadaki dalgalanmalara paralel olarak piyasa hacmi 294 milyar 993 milyon dolarla 295 milyar doların altına düşerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 43 milyar 508 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.26

2.Ethereum yüzde 1.36

3.Ripple yüzde 0.53

4.Bitcoin Cash yüzde 0.54

5.Litecoin yüzde 1.55

7.Tether yüzde 0.08

8.EOS yüzde 1.52

9.Bitcoin SV yüzde 1.41

10.Monero yüzde 0.44 düşerken

6.Binance Coin yüzde 0.40 yükseldi. (Grafik)

DHA