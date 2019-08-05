KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 310 milyar doların üzerine yükseldi

Kripto para birimleri piyasalarındaki artış eğiliminin devam etmesiyle piyasa hacmi 310 milyar 332 milyon dolarla 310 milyar doların üzerine yükseldi.

Kripto para birimleri piyasalarında küresel ticari gelişmelerin ardından güvenli liman arayışında olan yatırımcıların kripto para birimlerine yönelmesiyle başlayan artış eğilimi devam ediyor. Kripto para birimlerine yönelik diğer gelişmeler kapsamında ise, İran yönetimi, kripto para birimlerini yasal olmayan bir ödeme aracı olarak tanımlayarak, hükümetin dijital para birimleri ticaretini tanımayacağını duyurdu. Finance Magnates'de yer alan habere göre, kabinede onaylanan yeni yasaya göre İran Merkez Bankası'nın kripto para birimlerini değerlendirememesiyle, İran hükümeti ve bankacılık sistemi kripto para birimlerini yasal bir ödeme aracı olarak tanımayacak.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 9.33 artışla en büyük 10'daki artışa öncülük ederek 11 bin 759 dolara yükseldi ve 210 milyar 18 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 67.8'ini oluşturdu.

Toplam 2,419 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 71'i yükseldi ve yüzde 21.90 ile en çok 70'inci sıradaki Ren değer kazandı.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi 310 milyar 332 milyon dolarla 310 milyar doların üzerine yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 68 milyar 7 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 9.33

Ethereum yüzde 5.31

Ripple yüzde 2.47

Litecoin yüzde 6.33

Bitcoin Cash yüzde 4.95

Binance Coin yüzde 1.58

EOS yüzde 4.72

Tether yüzde 0.80

Bitcoin SV yüzde 3.71

Stellar yüzde 1.61 yükseldi. (Grafik)

DHA