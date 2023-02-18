Kris Kolar Leban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kris Kolar Leban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kris Kolar Leban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kris Kolar Leban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kris Kolar Leban 15 Temmuz 2003 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kris Kolar Leban Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATXZ yapmaktadır. Kris Kolar Leban, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kris Kolar Leban'nin ND Primorje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kris Kolar Leban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kris Kolar Leban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kris Kolar Leban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kris Kolar Leban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2022 yılında ND Primorje

Kris Kolar Leban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kris Kolar Leban şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

NK Olimpija Ljubljana

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.