Krisi Kaso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisi Kaso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisi Kaso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krisi Kaso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krisi Kaso 6 Şubat 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krisi Kaso Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Krisi Kaso'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Krisi Kaso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krisi Kaso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krisi Kaso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krisi Kaso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2018 yılında Dinamo U19

23 Ağustos 2019 yılında Lokomotiva U19

30 Ağustos 2019 yılında Dragovoljac U19

30 Haziran 2020 yılında Lokomotiva U19

27 Temmuz 2020 yılında NK Lokomotiva

5 Ekim 2020 yılında KF Skënderbeu

30 Haziran 2021 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2021 yılında KF Skënderbeu

31 Ağustos 2022 yılında KF Tërbuni

26 Ocak 2023 yılında KF Turbina

Krisi Kaso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krisi Kaso şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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