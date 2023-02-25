Krisild Zoga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisild Zoga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisild Zoga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krisild Zoga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krisild Zoga 26 Ekim 2000 tarihinde Berat şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krisild Zoga Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına 13 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Krisild Zoga'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Krisild Zoga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krisild Zoga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krisild Zoga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krisild Zoga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2018 yılında FK Apolonia

Krisild Zoga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krisild Zoga şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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