Krisjanis Zviedris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisjanis Zviedris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisjanis Zviedris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krisjanis Zviedris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krisjanis Zviedris 25 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Krišjānis Zviedris şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krisjanis Zviedris Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandrs Bogdanovs yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Krisjanis Zviedris'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Krisjanis Zviedris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krisjanis Zviedris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Krisjanis Zviedris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krisjanis Zviedris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Liepaja

24 Şubat 2019 yılında Atlantas

30 Haziran 2019 yılında Liepaja

Krisjanis Zviedris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krisjanis Zviedris şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.