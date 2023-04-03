Kristaps Grabovskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristaps Grabovskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristaps Grabovskis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristaps Grabovskis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristaps Grabovskis 14 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristaps Grabovskis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Kristaps Grabovskis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristaps Grabovskis'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

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Kristaps Grabovskis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristaps Grabovskis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U19

Kristaps Grabovskis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristaps Grabovskis şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristaps Grabovskis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FS Metta

Letonya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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