Kristaps Jansons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristaps Jansons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristaps Jansons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristaps Jansons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristaps Jansons 26 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristaps Jansons Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tukums 2000 II futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kristaps Jansons'nin FK Tukums 2000 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristaps Jansons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristaps Jansons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristaps Jansons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristaps Jansons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Tukums II

Kristaps Jansons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristaps Jansons şuan FK Tukums 2000 II takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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