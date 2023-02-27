Kristaps Klavins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristaps Klavins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristaps Klavins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristaps Klavins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristaps Klavins 10 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Kristaps Kļaviņš şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristaps Klavins Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına - tarihinde katılmıştır. Kristaps Klavins'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kristaps Klavins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristaps Klavins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristaps Klavins şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.
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