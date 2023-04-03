Kristaps Marks Breikss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristaps Marks Breikss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristaps Marks Breikss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristaps Marks Breikss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristaps Marks Breikss 18 Nisan 2006 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Kristaps Marks Breikšs şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristaps Marks Breikss Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Kristaps Marks Breikss'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kristaps Marks Breikss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristaps Marks Breikss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristaps Marks Breikss şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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