Kristaps Puzanovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristaps Puzanovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristaps Puzanovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristaps Puzanovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristaps Puzanovs 6 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristaps Puzanovs Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tukums 2000 futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 takımına 20 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Kristaps Puzanovs'nin FK Tukums 2000 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristaps Puzanovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristaps Puzanovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristaps Puzanovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristaps Puzanovs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Haziran 2022 yılında Tukums

Kristaps Puzanovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristaps Puzanovs şuan FK Tukums 2000 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Kristaps Puzanovs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 24 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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