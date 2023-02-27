Kristaps Slengis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristaps Slengis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristaps Slengis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristaps Slengis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristaps Slengis 4 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Kristaps Ričards Sleņģis şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristaps Slengis Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına - tarihinde katılmıştır. Kristaps Slengis'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kristaps Slengis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristaps Slengis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristaps Slengis şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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