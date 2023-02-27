Kristaps Zommers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristaps Zommers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristaps Zommers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristaps Zommers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristaps Zommers 7 Ocak 1997 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristaps Zommers Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandrs Bogdanovs yapmaktadır. Kristaps Zommers, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kristaps Zommers'nin Riga FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristaps Zommers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristaps Zommers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristaps Zommers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristaps Zommers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sitika FS

1 Temmuz 2014 yılında Aarhus GF U19

20 Ağustos 2015 yılında Parma

28 Temmuz 2017 yılında Pordenone

23 Ocak 2018 yılında Parma

24 Ocak 2018 yılında Cosenza

30 Haziran 2018 yılında Parma

12 Ağustos 2018 yılında Imolese

15 Ocak 2019 yılında Parma

16 Ocak 2019 yılında Liepaja

19 Haziran 2019 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2020 yılında Nara Club

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2020 yılında Valmiera

6 Şubat 2022 yılında Super Nova

30 Ocak 2023 yılında Riga

Kristaps Zommers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristaps Zommers şuan Riga FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kristaps Zommers Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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