Kristers Atars kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristers Atars Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristers Atars adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristers Atars Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristers Atars 21 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristers Atars Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristers Atars'nin SK Super Nova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristers Atars Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristers Atars isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristers Atars Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristers Atars futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında Spartaks

5 Temmuz 2022 yılında Super Nova

Kristers Atars Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristers Atars şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Kristers Atars Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 24 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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