Kristers Augusts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristers Augusts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristers Augusts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristers Augusts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristers Augusts 8 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Kristers Oto Augusts şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristers Augusts Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Kristers Augusts'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kristers Augusts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristers Augusts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristers Augusts şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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